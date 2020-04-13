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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Polisten mesaj

Polisten mesaj

Emniyet Müdürlüğü, dün Twitter adresinden boş sokakları paylaştı. Altına "Fırtına öncesi sessizlik. Acaba hangi coşkulu kutlamalara hazır bekliyor caddemiz?" yazarak altına 'u etiketledi. Taraftarlar polislere görevlerinde başarı diledi.

Emniyet Müdürlüğü, dün Twitter adresinden boş sokakları paylaştı. Altına "Fırtına öncesi sessizlik. Acaba hangi coşkulu kutlamalara hazır bekliyor caddemiz?" yazarak altına 'u etiketledi. Taraftarlar polislere görevlerinde başarı diledi.
  1. 13.4.2020
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