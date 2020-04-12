Vali halka teşekkür etti
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Twitter hesabından şehirden kareler paylaştı. Yüklediği fotoğraflarda şehrin bomboş olması sevindirdi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağına harfiyen uyulması Vali Ustaoğlu'nu bir hayli memnun etti. Ustaoğlu virüsün bulaşmaması için Devletin aldığı kararlara eksiksiz katılan Trabzon halkına teşekkür etti.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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