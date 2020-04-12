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12 Nisan 2020, Pazar
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Vali halka teşekkür etti

Vali halka teşekkür etti

Valisi İsmail Ustaoğlu, Twitter hesabından şehirden kareler paylaştı. Yüklediği fotoğraflarda şehrin bomboş olması sevindirdi. 'nın aldığı sokağa çıkma yasağına harfiyen uyulması 'nu bir hayli memnun etti. Ustaoğlu virüsün bulaşmaması için Devletin aldığı kararlara eksiksiz katılan Trabzon halkına teşekkür etti.

Valisi İsmail Ustaoğlu, Twitter hesabından şehirden kareler paylaştı. Yüklediği fotoğraflarda şehrin bomboş olması sevindirdi. 'nın aldığı sokağa çıkma yasağına harfiyen uyulması 'nu bir hayli memnun etti. Ustaoğlu virüsün bulaşmaması için Devletin aldığı kararlara eksiksiz katılan Trabzon halkına teşekkür etti.
  1. 12.4.2020
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