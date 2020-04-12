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12 Nisan 2020, Pazar
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Meşaleler alev alev

Meşaleler alev alev

Sokağa çıkma yasağından önce bordo-mavili taraftarlar şehirde meşaleler yaktı. çok özlediklerini belirten taraftarlar tezahüratlarla koronavirüs sonrası yeniden statlarda şampiyonluk şarkılarıyla buluşacaklarını haykırdılar. çalışan sağlık çalışanları için de besteler söylediler.

Sokağa çıkma yasağından önce bordo-mavili taraftarlar şehirde meşaleler yaktı. çok özlediklerini belirten taraftarlar tezahüratlarla koronavirüs sonrası yeniden statlarda şampiyonluk şarkılarıyla buluşacaklarını haykırdılar. çalışan sağlık çalışanları için de besteler söylediler.
  1. 12.4.2020
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