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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’ yaptı

Sörloth ‘Tacos’ yaptı

'da Kovid- 19'a karşı alınan tedbirler kapsamında hazırlanan 'un yemek yaptığı video, kulüp tarafından "Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşıldı.

Uğurcan Çakır'ın meydan okuduğu 24 yaşındaki forvet, mutfağa girdi ve usulü hazırladı. Tacos'un Norveç'te cuma günleri yapılmasının gelenek olduğunu belirten , pasını Trabzonlu oyunculardan Serkan Asan'a atarak geleneksel Türk yemeği yapmasını istedi.

  1. 11.4.2020
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