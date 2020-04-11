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11 Nisan 2020, Cumartesi
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İşte milli dayanışma

İşte milli dayanışma

Trabzonsporlu oyuncular, 'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" çok büyük destek verdi.

Bordo mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil , Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi. Takım kaptanı da sosyal medya hesabından yabancı futbolcular adına, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın yabancı oyuncularıyla kampanyaya destek vereceklerini açıklamıştı.

KİM NE KADAR BAĞIŞLADI
A. Ömür %50
A. Parmak %30
Hüseyin %30
Bilal %30
Ahmet %30
Uğurcan %30
Doğan %20
Kamil %20
Erce %20

  1. 11.4.2020
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