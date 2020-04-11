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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Hüseyin Çimşir farkını gösterdi

Hüseyin Çimşir farkını gösterdi

yenilmeme serisinde de hem ligin tepesine yerleşti hem de 'nın zirvesini zorladı.

Bordo-mavililer, majör ligler içerisinde 11 maçlık yenilmeme değeriyle sadece Lazio ve 'nin gerisinde kaldı. Öte yandan tüm 'nın devam eden en büyük mağlup olmama serisine 'dan 26 maçla sahip.

  1. 11.4.2020
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