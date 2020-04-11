Fırtına gibisi yok

Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.