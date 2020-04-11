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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Fırtına gibisi yok

Fırtına gibisi yok

devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise (8) bulunuyor. Fırtına, 'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

  1. 11.4.2020
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