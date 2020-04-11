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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Cenk Tosun: En iyisi Sosa'ydı

: En iyisi Sosa'ydı

Cenk Tosun: En iyisi Sosa'ydı

Everton'ın golcüsü , hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında birlikte oynadığı en iyi 10 numaranın Sosa olduğunu söyledi Milli forvet, "Beraber oynadığım en iyi . Ondan daha iyisini görmedim. ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara" ifadelerini kullandı.

Everton'ın golcüsü , hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında birlikte oynadığı en iyi 10 numaranın Sosa olduğunu söyledi Milli forvet, "Beraber oynadığım en iyi . Ondan daha iyisini görmedim. ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara" ifadelerini kullandı.

  1. 11.4.2020
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