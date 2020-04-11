Cenk Tosun: En iyisi Sosa'ydı

Everton'ın golcüsü Cenk Tosun, Instagram hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında birlikte oynadığı en iyi 10 numaranın Sosa olduğunu söyledi Milli forvet, "Beraber oynadığım en iyi 10 numara Jose Sosa. Ondan daha iyisini görmedim. Talisca ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara" ifadelerini kullandı.