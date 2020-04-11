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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Ailesinden Ekuban'a: daha güvenli sakın gelme

Ailesinden Ekuban'a: Türkiye daha güvenli sakın gelme

Süper Lig ekiplerinden 'un golcü futbolcusu Caleb Ekuban corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke olan 'ya gitmek için yönetimden izin istemişti. Ailesi İtalya'da olan futbolcuya ''de kal' çağrısı geldi.

'un forveti Caleb Ekuban, 'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi. İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca babasının da "'de kal, orası daha güvenli" dediği bildirildi.

  1. 11.4.2020
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