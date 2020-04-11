Ailesinden Ekuban'a: Türkiye daha güvenli sakın gelme

Trabzonspor'un forveti Caleb Ekuban, İtalya'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi. İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca babasının da "Türkiye'de kal, orası daha güvenli" dediği bildirildi.