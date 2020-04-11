Ailesinden Ekuban'a: Türkiye daha güvenli sakın gelme
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un golcü futbolcusu Caleb Ekuban corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke olan İtalya'ya gitmek için yönetimden izin istemişti. Ailesi İtalya'da olan futbolcuya 'Türkiye'de kal' çağrısı geldi.
Trabzonspor'un forveti Caleb Ekuban, İtalya'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi. İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca babasının da "Türkiye'de kal, orası daha güvenli" dediği bildirildi.
- 11.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ailesinden Ekuban'a: Türkiye daha güvenli sakın gelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.