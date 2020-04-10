Yetenek avcısı Trabzonspor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yetenek avcısı Trabzonspor!

Yetenek avcısı !

Yetenek avcısı Trabzonspor!

Son dönemlerde yaptığı transferlerle ses getiren 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu; Ekuban, Sörloth ve Ndiaye'nin alınma sürecinde izledikleri yolu anlattı.

Adeta yetenek avcısı gibi takip ettikleri ve listelerinde bulunan oyuncuları mercek altına aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Trabzon'da transfer bütün birimlerin ortak çalışması ile yürüyor. Biz transferde 'yi takip ediyoruz. 'den düşen takımlar çok ciddi gelir kaybına uğradıkları için, yüksek para ödedikleri oyuncuları kiralayıp maaşlarından kurtulmak istiyorlar. Bu bizim için avantaj. Ücretin bir bölümünü onlar karşılıyor. Ekuban'da böyle oldu. İlk kiraladığımızda 700 bin euro'nun yarısını Leeds United verdi. Sörloth ve Ndiaye transferlerini de buna benzer" dedi.

  1. 10.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yetenek avcısı Trabzonspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA