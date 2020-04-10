Yetenek avcısı Trabzonspor!
Son dönemlerde yaptığı transferlerle ses getiren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu; Ekuban, Sörloth ve Ndiaye'nin alınma sürecinde izledikleri yolu anlattı.
Adeta yetenek avcısı gibi takip ettikleri ve transfer listelerinde bulunan oyuncuları mercek altına aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Trabzon'da transfer bütün birimlerin ortak çalışması ile yürüyor. Biz transferde İngiltere'yi takip ediyoruz. Premier Lig'den düşen takımlar çok ciddi gelir kaybına uğradıkları için, yüksek para ödedikleri oyuncuları kiralayıp maaşlarından kurtulmak istiyorlar. Bu bizim için avantaj. Ücretin bir bölümünü onlar karşılıyor. Ekuban'da böyle oldu. İlk kiraladığımızda 700 bin euro'nun yarısını Leeds United verdi. Sörloth ve Ndiaye transferlerini de buna benzer" dedi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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