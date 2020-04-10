Yetenek avcısı Trabzonspor!

Adeta yetenek avcısı gibi takip ettikleri ve transfer listelerinde bulunan oyuncuları mercek altına aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Trabzon'da transfer bütün birimlerin ortak çalışması ile yürüyor. Biz transferde İngiltere'yi takip ediyoruz. Premier Lig'den düşen takımlar çok ciddi gelir kaybına uğradıkları için, yüksek para ödedikleri oyuncuları kiralayıp maaşlarından kurtulmak istiyorlar. Bu bizim için avantaj. Ücretin bir bölümünü onlar karşılıyor. Ekuban'da böyle oldu. İlk kiraladığımızda 700 bin euro'nun yarısını Leeds United verdi. Sörloth ve Ndiaye transferlerini de buna benzer" dedi.