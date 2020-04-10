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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Fırtına Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Trabzonspor Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

'de zirvede bulunan 'un yakaladığı bu başarı istatistiklere de yansırken, Avrupa'nın dev takımlarını bile gerisinde bıraktı.

Deplasmanda sadece bir yenilgi alarak Avrupa'nın en iyisi olan Fırtına, maç başına puan ortalamasında ise Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında. Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören devi, bu istatistikle Avrupa'nın beş büyük ligi ve 'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı takım oldu.

İÇ DIŞ FARK ETMEZ
Dış saha maçlarında bir kez 90 dakikayı geride tamamlayan bordo-mavililer, 'den ve 'dan Atalanta ile zirveyi paylaştı. Fırtına, puan ortalamasında ise 9. sırada. 12 maçta 23 puanla 1.92 ortalaması olan ; Liverpool, , İnter, gibi devleri takip ediyor.

  1. 10.4.2020
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