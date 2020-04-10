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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Serkan köyde karantinada

köyde karantinada

Serkan köyde karantinada

20 yaşındaki sağ bek Asan, corona virüsü tedbirleri kapsamında evde geçirdiği karantina günlerini anlatırken, en yakın zamanda futbola kavuşma temennisinde bulundu.

Köyde ailesi ile birlikte olan Asan, şunları söyledi: "Havalar güzel olduğu zaman çıkıp kapının önünde oturmak, güneşlenmek güzel oluyor. Etrafı görme şansımız oluyor, doğayla iç içeyiz. Normalde 11'de uyuyordum. Karantinada bu 12-1 gibi olmaya başladı. Ailemle de biraz vakit geçiriyorum, erken uyuyamıyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşu, akşam ağırlık çalışıyoruz. Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ülkemiz, dünya bu zor günleri atlatır."

  1. 10.4.2020
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