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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor ''Rol modelim Sosa''

''Rol modelim Sosa''

''Rol modelim Sosa''

devinin altyapıdan yetiştirdiği ve devre arası sezonunda Sancaktepe'ye kiraladığı , en büyük hedefinin 'da başarılara imza atmak ve sonrasında Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

devinin altyapıdan yetiştirdiği ve devre arası sezonunda Sancaktepe'ye kiraladığı Behlül Aydın, en büyük hedefinin 'da başarılara imza atmak ve sonrasında Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. 19 yaşındaki orta saha, kendisine Sosa'yı örnek aldığını da özellikle belirtti.

  1. 10.4.2020
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