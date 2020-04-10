''Rol modelim Sosa''

Karadeniz devinin altyapıdan yetiştirdiği ve devre arası transfer sezonunda Sancaktepe'ye kiraladığı Behlül Aydın, en büyük hedefinin Trabzonspor'da başarılara imza atmak ve sonrasında Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. 19 yaşındaki orta saha, kendisine Sosa'yı örnek aldığını da özellikle belirtti.