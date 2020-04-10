''Rol modelim Sosa''
Karadeniz devinin altyapıdan yetiştirdiği ve devre arası transfer sezonunda Sancaktepe'ye kiraladığı Behlül Aydın, en büyük hedefinin Trabzonspor'da başarılara imza atmak ve sonrasında Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.
Karadeniz devinin altyapıdan yetiştirdiği ve devre arası transfer sezonunda Sancaktepe'ye kiraladığı Behlül Aydın, en büyük hedefinin Trabzonspor'da başarılara imza atmak ve sonrasında Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. 19 yaşındaki orta saha, kendisine Sosa'yı örnek aldığını da özellikle belirtti.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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