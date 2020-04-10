Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı
Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcu konusunda acele karar vermek istemeyen Karadeniz devinin kurmayları, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in raporuna göre karar verecek. Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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