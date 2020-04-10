Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı

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Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı

Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper ve 25 yaşındaki sol kanat 'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper ve 25 yaşındaki sol kanat 'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcu konusunda acele karar vermek istemeyen devinin kurmayları, teknik direktör 'in raporuna göre karar verecek. Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.

  1. 10.4.2020
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