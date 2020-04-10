Hosseini: Kalmak istiyorum

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile yeniden anlaşan yönetim, Hosseini için de harekete geçti. İranlı stoperin 1 yıllık opsiyonu devreye sokulacak. 23 yaşındaki savunmacı, "Trabzon'da çok mutluyum. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum" diye konuştu.