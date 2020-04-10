Hosseini: Kalmak istiyorum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Hosseini: Kalmak istiyorum

: Kalmak istiyorum

Hosseini: Kalmak istiyorum

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile yeniden anlaşan yönetim, için de harekete geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile yeniden anlaşan yönetim, için de harekete geçti. İranlı stoperin 1 yıllık opsiyonu devreye sokulacak. 23 yaşındaki savunmacı, "'da çok mutluyum. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum" diye konuştu.

  1. 10.4.2020
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