Bitnel: Özür dilerim
2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde kararları ile bordo-mavililerin tepkisini çeken ve Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği eski hakem Deniz Ateş Bitnel, özür diledi.
Bitnel, "Maç için üzdüğüm kim varsa özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Çok zor durumda kaldım ama hakkımı helal etmeyeceğim birkaç kişi var. Hatalarım vardır ama bu işin kırılma noktasına sahip kişilere hakkım helal değildir " dedi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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