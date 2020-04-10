Bitnel: Özür dilerim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Bitnel: Özür dilerim

Bitnel: Özür dilerim

2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde kararları ile bordo-mavililerin tepkisini çeken ve 'un kırmızı kart gösterdiği eski hakem Deniz Ateş Bitnel, özür diledi.

Bitnel, "Maç için üzdüğüm kim varsa özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Çok zor durumda kaldım ama hakkımı helal etmeyeceğim birkaç kişi var. Hatalarım vardır ama bu işin kırılma noktasına sahip kişilere hakkım helal değildir " dedi.

  1. 10.4.2020
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