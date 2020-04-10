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10 Nisan 2020, Cuma
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Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

ekiplerinden 'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'den imalı bir paylaşım geldi. hesabından bir paylaşım yapan 20 yaşındaki futbolcu, sokağa çıkma yasağı duyurulduktan sonra yaşanan istenmeyen olaylara göndermede bulundu.

'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve 'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı.

Karar sonrası yasağın uygulanacağı şehirlerde insanlar fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikler hatta kavgalar yaşandı.

'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür de hesabından yaptığı imalı paylaşımla bu yaşananlara göndermede bulundu.

İşte o paylaşım...

  1. 11.04.2020
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