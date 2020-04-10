Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'den imalı bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 20 yaşındaki futbolcu, sokağa çıkma yasağı duyurulduktan sonra yaşanan istenmeyen olaylara göndermede bulundu.
Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı.
Karar sonrası yasağın uygulanacağı şehirlerde insanlar fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikler hatta kavgalar yaşandı.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür de sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla bu yaşananlara göndermede bulundu.
İşte o paylaşım...
- 11.04.2020
- Yasağın ardından halk marketlere akın etti!
- Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler
- Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.