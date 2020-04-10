Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı.

Karar sonrası yasağın uygulanacağı şehirlerde insanlar fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikler hatta kavgalar yaşandı.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür de sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla bu yaşananlara göndermede bulundu.

İşte o paylaşım...