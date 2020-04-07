Trabzonspor'un efsaneleri
Profesyonel futbolcu olduktan sonra Kayserispor'dan gelen teklif üzerine Kayseri'ye gitmişken ''hayallerinin takımı'' Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine apar topar memleketine dönen, 2 sezon ikinci ligde oynadıktan sonra şampiyonluklara imza atan ''Fırtına Ali Kemal'' futbolu bıraktıktan sonra Karadeniz devinde teknik direktör olarak da hizmet etti.
ALİ KEMAL DENİZCİ
Profesyonel futbolcu olduktan sonra Kayserispor'dan gelen teklif üzerine Kayseri'ye gitmişken ''hayallerinin takımı'' Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine apar topar memleketine dönen, 2 sezon ikinci ligde oynadıktan sonra şampiyonluklara imza atan ''Fırtına Ali Kemal'' futbolu bıraktıktan sonra Karadeniz devinde teknik direktör olarak da hizmet etti. 1975 yılında World Soccer Dergisi tarafından Avrupa'nın futbol yıldızları arasında gösterildiğinde o sert mizacı ve ''beton gibi'' duruşuyla rakiplerine korku salmaya devam ediyordu. Ali Kemal Denizci ayrıca Trabzonspor'dan Milli Takım'a giden ilk futbolcu olma özelliğine de sahiptir.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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