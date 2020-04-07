Trabzonspor'un efsaneleri

ALİ KEMAL DENİZCİ

Profesyonel futbolcu olduktan sonra Kayserispor'dan gelen teklif üzerine Kayseri'ye gitmişken ''hayallerinin takımı'' Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine apar topar memleketine dönen, 2 sezon ikinci ligde oynadıktan sonra şampiyonluklara imza atan ''Fırtına Ali Kemal'' futbolu bıraktıktan sonra Karadeniz devinde teknik direktör olarak da hizmet etti. 1975 yılında World Soccer Dergisi tarafından Avrupa'nın futbol yıldızları arasında gösterildiğinde o sert mizacı ve ''beton gibi'' duruşuyla rakiplerine korku salmaya devam ediyordu. Ali Kemal Denizci ayrıca Trabzonspor'dan Milli Takım'a giden ilk futbolcu olma özelliğine de sahiptir.