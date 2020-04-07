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07 Nisan 2020, Salı
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'un efsaneleri

Trabzonspor'un efsaneleri

Profesyonel futbolcu olduktan sonra 'dan 'ye gitmişken ''hayallerinin takımı'' 'dan gelen teklif üzerine apar topar memleketine dönen, 2 sezon ikinci ligde oynadıktan sonra şampiyonluklara imza atan ''Fırtına '' futbolu bıraktıktan sonra devinde olarak da hizmet etti.

DENİZCİ

Profesyonel futbolcu olduktan sonra 'dan 'ye gitmişken ''hayallerinin takımı'' 'dan gelen teklif üzerine apar topar memleketine dönen, 2 sezon ikinci ligde oynadıktan sonra şampiyonluklara imza atan ''Fırtına Ali Kemal'' futbolu bıraktıktan sonra devinde olarak da hizmet etti. 1975 yılında Dergisi tarafından Avrupa'nın yıldızları arasında gösterildiğinde o sert mizacı ve ''beton gibi'' duruşuyla rakiplerine korku salmaya devam ediyordu. Ali Kemal Denizci ayrıca Trabzonspor'dan 'a giden ilk futbolcu olma özelliğine de sahiptir.

  1. 7.4.2020
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