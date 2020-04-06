Uğurcan’a kutlama - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Uğurcan’a kutlama

Uğurcan’a kutlama

Uğurcan’a kutlama

'un başarılı kalecisi , 24 yaşına bastı. Bordo- mavili kulübün hesaplarından genç eldivenin yeni yaşı kutlandı.

'un başarılı kalecisi , 24 yaşına bastı. Bordo- mavili kulübün hesaplarından genç eldivenin yeni yaşı kutlandı. Taraftarlar da Uğurcan'a mesajlar atarak sezon sonunda şampiyonluk kupasının ellerinde kalkacağını söylediler.
  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan’a kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA