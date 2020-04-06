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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk için: Evde kal

Şampiyonluk için: Evde kal

ülkemizde en çok etkilediği 10 şehir arasında yer alan 'da sokağa çıkılmaması için çağrılar sürüyor.

ülkemizde en çok etkilediği 10 şehir arasında yer alan 'da sokağa çıkılmaması için çağrılar sürüyor. Sokaklarda yer alan afişlerde "'un şampiyonluğunu görmek istiyorsan mesafeni koru, mümkünse evde kal" ifadeleri yer alıyor.
  1. 6.4.2020
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