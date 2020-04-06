Son dakika: Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler özel uçakla şehirden ayrıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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ve özel uçakla şehirden ayrıldı

Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler özel uçakla şehirden ayrıldı

'da son dakika gelişmesi... Bordo mavili kulüp, yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızdan Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır." dedi.

Kulübü, yaptığı resmi açıklamada ve 'in, kulüp yönetiminin izniyle, özel uçakla şehirden ayrıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 17:54
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