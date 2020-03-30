Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! Son talip... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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'a teklif yağıyor! Son talip...

Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! Son talip...

Süper Lig ekiplerinden 'un başarılı file bekçisi 'a teklif yağıyor. Gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine gelen genç kaleciyi Portekiz ekibi da listesine aldı.

ekiplerinin uzun süredir izlediği 'ın adı şimdi de ile anılıyor. Portekiz basını, Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos'u 'ya satması durumunda 'dan Uğurcan'a talip olacağını yazdı. Kırmızı-beyazlı kulübün 23 yaşındaki eldiven için güçlü bir teklif sunacağını belirttiler. Ancak , , Tottenham gibi mali yönden kuvvetli İngiliz kulüplerinin yanında Benfica'nın şansı bir hayli düşük.

ERCE KADRODA TUTULACAK
Bordo-mavililer as kalecisi Uğurcan Çakır gibi yedeği 'e de teklif yağıyor. Trabzonspor yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.

  1. 30.3.2020
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