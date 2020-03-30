Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! Son talip...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor. Gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine gelen genç kaleciyi Portekiz ekibi Benfica da listesine aldı.
İngiliz ekiplerinin uzun süredir izlediği Uğurcan Çakır'ın adı şimdi de Benfica ile anılıyor. Portekiz basını, Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos'u İtalya'ya satması durumunda Trabzonspor'dan Uğurcan'a talip olacağını yazdı. Kırmızı-beyazlı kulübün 23 yaşındaki eldiven için güçlü bir teklif sunacağını belirttiler. Ancak Liverpool, Arsenal, Tottenham gibi mali yönden kuvvetli İngiliz kulüplerinin yanında Benfica'nın şansı bir hayli düşük.
ERCE KADRODA TUTULACAK
Bordo-mavililer as kalecisi Uğurcan Çakır gibi yedeği Erce Kardeşler'e de teklif yağıyor. Trabzonspor yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! Son talip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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