Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda yer alırken, Avrupa'nın ise en iyi 7 lig'inde 6. sırada yer aldılar.
Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yer aldı. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı verdi.
SÜPER LİG'İN EN İYİ HÜCUM İKİLİSİ
Sörloth ve Nwakaeme attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 21 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi izledi.
İKİLİ SÜPER LİGİ AVRUPA LİGLERİ ARASINA SOKTU
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Alexander Sörloth ve Nwakaeme Avrupa basamaklarını ise zorluyorlar. Avrupa piyasasında ortaya koydukları performansla önemli bir değer kazanan iki oyuncu Avrupa'nın önemli yıldızlarını ise zorluyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli liglerde arasına Türkiye'de iki oyuncuyla birlikte girmeyi başardı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 13:47
- Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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