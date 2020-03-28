Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor

Sörloth ve 'da yıldızları zorluyor

Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor

'un hücum oyuncuları ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle 'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda yer alırken, Avrupa'nın ise en iyi 7 lig'inde 6. sırada yer aldılar.

'un 'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yer aldı. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı verdi.

SÜPER LİG'İN EN İYİ HÜCUM İKİLİSİ
Sörloth ve Nwakaeme attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 21 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi izledi.

İKİLİ SÜPER LİGİ AVRUPA LİGLERİ ARASINA SOKTU
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan ve basamaklarını ise zorluyorlar. Avrupa piyasasında ortaya koydukları performansla önemli bir değer kazanan iki oyuncu Avrupa'nın önemli yıldızlarını ise zorluyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli liglerde arasına Türkiye'de iki oyuncuyla birlikte girmeyi başardı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 13:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN