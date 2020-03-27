Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Gitmek isteyenler oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan itiraf: Gitmek isteyenler oldu!

Trabzonsporlu : Gitmek isteyenler oldu

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Gitmek isteyenler oldu

'un milli kalecisi Uğucan Çakır, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü testinin negatif çıktığını söyleyen , "Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim" dedi. Uğurcan ayrıca sürecin başında yabancı oyuncuların korktuğunu " korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. 'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar" ifadelerini kullandı.

'un başarılı kalecisi , telefon bağlantısı ile yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Ev yaşantısının gayet iyi gittiğini belirten Uğurcan Çakır, "Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bu zorunlu ara kitap okumak, film izlemek için de fırsat. Evimde eşimle daha fazla vakit geçirebiliyorum" dedi.

"ÇALIŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Fiziksel olarak kendilerini hazır tutmak adına neler yaptığına değinen genç kaleci, "Teknik heyet bize telefonla antrenman programı gönderiyor. Video ile bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tesiste de saha içinde parkurlar bulunuyor. İki kişi gidip antrenman yapabiliyor. En iyi şekilde kondisyonumuzu kaybetmemek adına çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.

"GİTMEK İSTEYENLER OLDU"

Takımdaki yabancı futbolcuların durumuna da değinen Uğurcan, "Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. 'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz. Tesislerde görüşebildiğimiz kadar görüştük" dedi.

"SONUÇLARIM NEGATİF ÇIKTI"

Son olarak genel olarak sürece ilişkin konuşan milli oyuncu, "İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Tedirgin olan futbolcu çoktu ki ben de tedirgindim. Test sonuçlarım negatif çıktı. İnşallah böyle devam eder. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Tüm dünya bir virüsle mücadele ediyor. ve tedbir mutlaka galip gelecektir. Ben de, 'Evde Kal Türkiye' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım" dedi.

  1. 27.03.2020
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