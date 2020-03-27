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27 Mart 2020, Cuma
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Hosseini’nin ailesi de geldi

Hosseini’nin ailesi de geldi

virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi 'dı. 'un İranlı futbolcusu 'nin ailesini de 'ye getirildi. 23 yaşındaki stoperin ailesine yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi 'dı. 'un İranlı futbolcusu 'nin ailesini de 'ye getirildi. 23 yaşındaki stoperin ailesine yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Hatta genç futbolcunun İran'da yaşayan tüm akrabalarının da iyi olduğu öğrenildi. Yönetimin yardımcı olmasına çok sevinen ve ailesinde de pozitif sonuç çıkmayan Hosseini'nin morali yükseldi.
  1. 27.3.2020
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