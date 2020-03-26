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26 Mart 2020, Perşembe
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Evde çalışmaya devam

Evde çalışmaya devam

'da yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle oyuncuların evlerinde çalıştıkları bildirildi. açıklamada, "A takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.

'da yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle oyuncuların evlerinde çalıştıkları bildirildi. açıklamada, "A takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.
  1. 26.3.2020
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