Ahmet Ağaoğlu: Planlarımız hazır
Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından planlarının hazır olduğunu söyledi.
Ağaoğlu, "Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygılıyız ve karara destek de olacağız. Alınan karar doğrultusunda biz de gerekenleri yapacağız. Trabzonspor olarak süreci sağlıklı yönetme adına A, B ve C planlarımız hazır. Ülke olarak bu süreci hassas ve duyarlı davranarak en iyi şekilde geçmeliyiz" diye konuştu.
SALI GÜNÜNE KADAR İZİN
Süper Lig'e koronavirüs nedeni ile ara verilmesinin ardında Trabzonspor'dan da ilk hamle geldi. Buna göre oyunculara salı gününe kadar izin verildi. Bordo-mavililer, salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
- 21.3.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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