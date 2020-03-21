Ahmet Ağaoğlu: Planlarımız hazır

Ağaoğlu, "Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygılıyız ve karara destek de olacağız. Alınan karar doğrultusunda biz de gerekenleri yapacağız. Trabzonspor olarak süreci sağlıklı yönetme adına A, B ve C planlarımız hazır. Ülke olarak bu süreci hassas ve duyarlı davranarak en iyi şekilde geçmeliyiz" diye konuştu.



SALI GÜNÜNE KADAR İZİN

Süper Lig'e koronavirüs nedeni ile ara verilmesinin ardında Trabzonspor'dan da ilk hamle geldi. Buna göre oyunculara salı gününe kadar izin verildi. Bordo-mavililer, salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.