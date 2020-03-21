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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Planlarımız hazır

Ahmet Ağaoğlu: Planlarımız hazır

Ahmet Ağaoğlu: Planlarımız hazır

Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından planlarının hazır olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygılıyız ve karara destek de olacağız. Alınan karar doğrultusunda biz de gerekenleri yapacağız. Trabzonspor olarak süreci sağlıklı yönetme adına A, B ve C planlarımız hazır. Ülke olarak bu süreci hassas ve duyarlı davranarak en iyi şekilde geçmeliyiz" diye konuştu.

SALI GÜNÜNE KADAR İZİN
Süper Lig'e koronavirüs nedeni ile ara verilmesinin ardında Trabzonspor'dan da ilk hamle geldi. Buna göre oyunculara salı gününe kadar izin verildi. Bordo-mavililer, salı günü 'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

  1. 21.3.2020
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