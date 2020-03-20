Yol gösterici Sosa

Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 34 yaşındaki kaptan Sosa'yı değerlendirdi. Arjantinli yıldızın çok iyi bir lider olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor. Aynı zamanda şampiyonluğu da çok istiyor" dedi. Sosa da şampiyonlukla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda tek hedefim o kupayı kaldırmak."