Yol gösterici Sosa
Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 34 yaşındaki kaptan Sosa'yı değerlendirdi.
Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 34 yaşındaki kaptan Sosa'yı değerlendirdi. Arjantinli yıldızın çok iyi bir lider olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor. Aynı zamanda şampiyonluğu da çok istiyor" dedi. Sosa da şampiyonlukla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda tek hedefim o kupayı kaldırmak."
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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