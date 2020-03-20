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20 Mart 2020, Cuma
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Dış sahanın da kralı

Dış sahanın da kralı

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi verdiği , G.Saray ve DG Sivas gibi rakipleri içerisinde dış sahada en iyi performansa sahip olurken (1 mağlubiyet), çıktığı son 9 maçını ise kaybetmedi.

180 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Karadeniz ekibi deplasmanda son ve tek yenilgisini DG 'a karşı aldı. 23 Eylül 2019'da rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada oynadığı maçlardan puansız ayrılmadı. 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, 180 gündür yenilmiyor.

  1. 20.3.2020
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