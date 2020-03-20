Çimşir'e tam destek

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra Hüseyin Çimşir'le yola devam eden bordo-mavili yönetim, 40 yaşındaki teknik adama her konuda destek veriyor. Lider olan bordo-mavili takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu performanstan memnun olan yönetimin, genç hocaya, "Bu yola birlikte çıktık. Her konuda sana yardımcı olmak bizim görevimiz. Sana güvenimiz tam" dediği belirtildi.