Trabzonspor'un yıldızı Sosa'dan şampiyonluk yorumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Trabzonspor'un yıldızı Sosa'dan şampiyonluk yorumu!

Trabzonspor'un yıldızı Sosa'dan şampiyonluk yorumu!

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı , gelen teklifleri menajeri aracılığıyla reddetmeye devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi.

Maestro , menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri anında reddediyor. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 34 yaşındaki kaptanın yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi.

Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan tangocunun takım arkadaşlarıyla da sık sık yaptığı görüşmelerde sezon sonuna kadar olan süreçte daha hırslı ve inançlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

  1. 19.3.2020
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