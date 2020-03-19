Trabzonspor'un yıldızı Sosa'dan şampiyonluk yorumu!
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, gelen teklifleri menajeri aracılığıyla reddetmeye devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi.
Maestro Jose Sosa, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri anında reddediyor. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 34 yaşındaki kaptanın yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi.
Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan tangocunun takım arkadaşlarıyla da sık sık yaptığı görüşmelerde sezon sonuna kadar olan süreçte daha hırslı ve inançlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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