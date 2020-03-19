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19 Mart 2020, Perşembe
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Parmak’a güveniyor

Parmak’a güveniyor

Obi Mikel'in gönderilmesinin ardından orta sahadaki alternatif sayısı azalan , son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Abdulkadir Parmak'a çok güveniyor. 40 yaşındaki hocanın Parmak ile görüşerek "Her maça hazır ol" dediği belirtildi.

Obi Mikel'in gönderilmesinin ardından orta sahadaki alternatif sayısı azalan , son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Abdulkadir Parmak'a çok güveniyor. 40 yaşındaki hocanın Parmak ile görüşerek "Her maça hazır ol" dediği belirtildi.
  1. 19.3.2020
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