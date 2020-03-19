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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor 2 hakem kesik yedi

2 hakem kesik yedi

2 hakem kesik yedi

Geçtiğimiz hafta maçında Fırtına'nın net penaltısını vermeyen hakem ile VAR'daki affetmedi. Bu iki hakem bu hafta hiçbir ligde görevlendirilmedi.

Geçtiğimiz hafta maçında Fırtına'nın net penaltısını vermeyen hakem ile VAR'daki affetmedi. Bu iki hakem bu hafta hiçbir ligde görevlendirilmedi. Ayrıca geçtiğimiz hafta Gaziantep- karşılaşmasında görev yapan ve VAR'daki Özgüç Türkalp de dinlendirilmişti. Taraftarlar bu durum için, "MHK haksızlığı bu şekilde kabul etmiş oluyor. Sonuçta hata yaptıkları için bu kararlar alınıyor" yorumlarını yapıyor.
  1. 19.3.2020
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