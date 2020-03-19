11 haftadır kaybetmiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 11 haftadır kaybetmiyor

11 haftadır kaybetmiyor

11 haftadır kaybetmiyor

İkinci yarıda 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan , toplamda 11 haftadır yenilmiyor.

İkinci devre yakaladığı çıkış ile zirve koltuğuna yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan , yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı , FK ve karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. devi, yakaladığı bu çıkış ile ayrıca 'de devam eden en uzun puan serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.
  1. 19.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

11 haftadır kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN