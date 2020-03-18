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18 Mart 2020, Çarşamba
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maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

'in 26'ıncı haftasında ile sahasında 2-2 berabere kalan 27'inci haftada oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer bugün yapılan idmanda taktik çalıştı.

, 'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de 'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11:00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 18.03.2020
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