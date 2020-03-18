Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor 27'inci haftada oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer bugün yapılan idmanda taktik çalıştı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın 11:00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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