Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11:00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.