Ligde tesir ediliyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Medipol Başakşehir maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Açıklamalarını maske ile yapan ve koronavirüs salgını hakkında da konuşan Ağaoğlu verilmeyen penaltı için hakemlere sert tepki gösterdi. Başkan şunları söyledi: "Belirli ölçüde başarılı olduk ancak ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince böyle oldu. Başakşehir'in 1.5 pozisyonu vardı, oradan gol attı. Bize yarayan bir sonuç değil, biz buradan galibiyet istiyorduk. Burada şunu söylemek istiyorum. Net bir penaltımız verilmedi. Pozisyondan 2-3 dakika sonra telefonuma düştü Nwakaeme'nin pozisyonu, bariz penaltı. Ne hikmetse VAR'a bile gidilmedi. Bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte... G.Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Hâlâ konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamız."

ŞAMPİYON İLAN EDİLELİM

"O zaman oturduğumuz yerden ben de 'Biz bugün itibarıyla lideriz. Lig tescil edilsin. Trabzonspor şampiyon ilan edilsin' diye söylüyorum. Buna kargalar bile güler. Bu mu yani? Eğer federasyonda bu konu tartışılacaksa, enine boyuna konuşularak tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin demesi falan....Niye tatil edilsin?

BOŞANMA DAVALARI ARTAR

"Devam eden bir mücadele var. Liglere bu kadar fazla ara verilirse, maçlar seyircisiz oynanırsa, 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Ülkede insanların ciddi şekilde stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu futbol. Bize düşen sorumluluk, alınan her karara yardımcı olmak. Ligin son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin bir garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz, devam da edeceğiz."

PENALTIYI ES GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında hakem Halis Özkahya tarafından net golü ve penaltısı verilmeyen Trabzonspor, dün Başakşehir sınavında da hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. 10. dakikada Abdülkadir Ömür, Ponk'un ayağına basması sonucunda yerde kaldı ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. 32. dakikada ise Nwakaeme, hava topuna yükseldiği sırada Skrtel tarafından formasından çekilerek yere indirildi. Bordomavili oyuncuların uzun süre penaltı beklediği pozisyonda hakem Fırat Aydınus, 'Devam' dedi, VAR'a bile gitmedi.