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15 Mart 2020, Pazar
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Son idmanı gerçekleştirdi

Son idmanı gerçekleştirdi

'de 'i konuk edecek olan dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. yönetimindeki çalışmada futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdiler.

'de 'i konuk edecek olan dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. yönetimindeki çalışmada futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdiler. Çift kale mücadelesinin ardından oyuncular şut antrenmanıyla idmanı tamamladı.
  1. 15.3.2020
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