Şehri terk etmeyin
Koronavirüs sebebiyle futbolculara bilgilendirme ve uyarı yapıldı: Siz ve aileleriniz şehri terk etmeyin. Türkiye’de kalın. İletişimde olun.
Trabzonspor'un kulüp binasında önceki gün dünyayı etkileyen koronavirüsle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Teknik heyet, futbolculara ve kulüp çalışanlarına koronavirüs ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bordo-mavili oyuncular şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın da yer aldığı toplantıda uzmanlar, Trabzonsporlu oyunculara "Sizler burada güvendesiniz. Ailelerinize de bunları iletin. Herkesi doğru ve net şekilde bilgilendirin. Şehri ve ülkeyi kesinlikle terk etmeyin. Milli maç arasında hepiniz Trabzon'da kalın. Bizimle sürekli iletişim halinde olun. Bir sıkıntı olmayacak" ifadelerini kullandılar.
HOSSEINI VE AİLESİ GÜVENDE
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İran. Durum böyle olunca gözler Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'ye çevrildi. Başarılı stoper ve ailesinden kimsenin 1 aydır İran'a gitmediği belirtildi. Hosseini telefonla sık sık İran'daki tanıdıklarıyla görüşüyor.
- 15.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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