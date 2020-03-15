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15 Mart 2020, Pazar
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8’li mesajlar devam ediyor

8’li mesajlar devam ediyor

Bordo-mavili kulüp " şampiyonluk" etiketiyle paylaşımlarını sürdürüyor. ekibi dün de taraftarlarına 'Sekiz' rakamının yer aldığı bir görsel hazırladı. Altına "Tüm taraftarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu dileriz" notunu düştü. Taraftarlar da bu tweeti beğeni yağmuruna tuttu.

Bordo-mavili kulüp " şampiyonluk" etiketiyle paylaşımlarını sürdürüyor. ekibi dün de taraftarlarına 'Sekiz' rakamının yer aldığı bir görsel hazırladı. Altına "Tüm taraftarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu dileriz" notunu düştü. Taraftarlar da bu tweeti beğeni yağmuruna tuttu.
  1. 15.3.2020
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