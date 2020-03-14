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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması

'nden açıklaması

MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması

, 'in 26'ncı haftasında maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan 'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

- mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan , sedye ile saha kenarına alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbolcunun yarın ameliyat olacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir."

  1. 14.03.2020
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