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14 Mart 2020, Cumartesi
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Masanın kralları Guilherme ve Pereira

Fırtına, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada 'a karşı forma giyen isimler izinli idi. Diğer futbolcular antrenmanlarını sürdürdü. Ayak tenisinde ikilisi rakiplerini mağlup etti.

Fırtına, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada 'a karşı forma giyen isimler izinli idi. Diğer futbolcular antrenmanlarını sürdürdü. Ayak tenisinde ikilisi rakiplerini mağlup etti.
  1. 14.3.2020
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