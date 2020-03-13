Sörloth Nwakaeme ve Sosa rakiplerin korkulu rüyası! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth Nwakaeme ve Sosa rakiplerin korkulu rüyası!

Sörloth Nwakaeme ve Sosa rakiplerin korkulu rüyası!

Sörloth Nwakaeme ve Sosa rakiplerin korkulu rüyası!

'in 26. haftasına kadar oynanan maçlarda Lig'in en iyi hücum üçlüsü attıkları gol ve asistleriyle Sörloth, Nwakaeme ve Sosa geliyor. Bordo-mavili takımın bu sezon attığı 58 golün 35'i üç isimden geldi.

'in en iyi hücum üçlüsü Sörloth, Nwakame ve Sosa rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 35 kez fileleri havalandıran üçlü 8 takımdan daha çok gole imza attı.

Süper Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren 'un gol ayakları Alexander Sörloth, Nwakaeme ve , bordo-mavili takımın en büyük kozları. 15 Mart Pazar günü sahasında en yakın takipçisi 'i konuk edecek olan ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına güveniyor. 'ın ardından genç teknik adamın göreve gelmesiyle daha golcü bir kimliğe bürünen Trabzonspor, sezonun ilk yarısında 35 gol atıp, 19 gol yerken, ikinci yarıda ise 23 rakip ağları sardı ve kalesinde 8 gol gördü. Bordo-mavililer Süper Lig'de 58 golle ligin en fazla gol atan takımı oldu. 27 gole ise engel olamadı.

SÜPER LİG'İN EN İYİ HÜCUM ÜÇLÜSÜ

Süper Lig'in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem aldığı oyuncuların başında Sörloth, Nwakaeme ve Sosa geliyor. Bordo-mavili takımın bu sezon attığı 58 golün 35'i üç isimden geldi. Sörloth 19, Nwakaeme 10 ve Sosa 6 gole imza attı. Bordo-mavili takımın üç oyuncusu, Süper Lig'de mücadele eden 8 takım olan MKE Ankaragücü, , , , Antalyaspor, , Denizlispor ve takımlarından daha çok gol attılar. Bordo-mavili takımın forvet üçlüsünü Aytemiz Alanyaspor'da 16, Fernandes 7 ve Bakasetas 6, toplam 29 golle takip etti. Medipol Başakşehir'in üçlüsü 27 golle iki takımı takip etti. Crivelli 10, 9 ve Edin Visca 8 golle takımlarına katkı sağladı.

  1. 13.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth Nwakaeme ve Sosa rakiplerin korkulu rüyası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN