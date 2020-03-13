Favori Trabzon

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Yeni Malatya'yı 3-1 yenen Trabzonspor, 2.85 oranla artık favori durumda. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları 3.00 olurken, Sivasspor'un oranı ise 11.00.