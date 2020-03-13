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13 Mart 2020, Cuma
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Favori Trabzon

İddaa risk yönetimi, 'de şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi.

İddaa risk yönetimi, 'de şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Yeni 'yı 3-1 yenen , 2.85 oranla artık favori durumda. ve 'in oranları 3.00 olurken, 'un oranı ise 11.00.

  1. 13.3.2020
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