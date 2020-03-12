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12 Mart 2020, Perşembe
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Üç puan siftahı

Üç puan siftahı

Fırtına,  karşısındaki şanssızlığı bitirdi. Bordomavililer, Yeni karşısında deplasmanda ilk 3 puanı almayı başardı.

Fırtına, karşısındaki şanssızlığı bitirdi. Bordomavililer, Yeni karşısında deplasmanda ilk 3 puanı almayı başardı. Malatya'da rakibi ile daha önce oynadığı oynadığı 2 maçı 1-0 ve 5-0 kaybetmişti. Dün ilk kez galip geldiler.

  1. 12.3.2020
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