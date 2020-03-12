Üç puan siftahı

Fırtına, Yeni Malatyaspor karşısındaki şanssızlığı bitirdi. Bordomavililer, Yeni Malatya karşısında deplasmanda ilk 3 puanı almayı başardı. Trabzonspor Malatya'da rakibi ile daha önce oynadığı oynadığı 2 maçı 1-0 ve 5-0 kaybetmişti. Dün ilk kez galip geldiler.