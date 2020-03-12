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12 Mart 2020, Perşembe
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Sörloth bitiremedi

Sörloth bitiremedi

devinin forveti Sörloth Yeni maçını bitiremedi. 24 yaşındaki sartrfor, 35. dakikada kendini bir anda yere bıraktı.

devinin forveti Sörloth Yeni maçını bitiremedi. 24 yaşındaki sartrfor, 35. dakikada kendini bir anda yere bıraktı. Ayağında ezilme meydana gelen Sörloth 39. dakikada saha dışına alınırken; yerine Ndiaye girdi. Çimşir, 1.95'lik kule ile ilgili, "Durumu ciddi gözükmüyor ama durumu MR sonrası netleşecek" dedi.

  1. 12.3.2020
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