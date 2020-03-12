Sörloth bitiremedi
Karadeniz devinin forveti Sörloth Yeni Malatya maçını bitiremedi. 24 yaşındaki sartrfor, 35. dakikada kendini bir anda yere bıraktı.
Karadeniz devinin forveti Sörloth Yeni Malatya maçını bitiremedi. 24 yaşındaki sartrfor, 35. dakikada kendini bir anda yere bıraktı. Ayağında ezilme meydana gelen Sörloth 39. dakikada saha dışına alınırken; yerine Ndiaye girdi. Çimşir, 1.95'lik kule ile ilgili, "Durumu ciddi gözükmüyor ama durumu MR sonrası netleşecek" dedi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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