Sörloth bitiremedi

Karadeniz devinin forveti Sörloth Yeni Malatya maçını bitiremedi. 24 yaşındaki sartrfor, 35. dakikada kendini bir anda yere bıraktı. Ayağında ezilme meydana gelen Sörloth 39. dakikada saha dışına alınırken; yerine Ndiaye girdi. Çimşir, 1.95'lik kule ile ilgili, "Durumu ciddi gözükmüyor ama durumu MR sonrası netleşecek" dedi.