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12 Mart 2020, Perşembe
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Net faulü vermedi

Net faulü vermedi

maçının hakemi ev sahibi ekibin attığı golden önce Trabzonsporlu Ndiaye'ye yapılan net faulü es geçti.

maçının hakemi ev sahibi ekibin attığı golden önce Trabzonsporlu Ndiaye'ye yapılan net faulü es geçti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Ndiaye topu önüne aldı. Arkadan gelen Acquah, Trabzonsporlu oyuncuya faul yaparak topu aldı, bu pozisyonun devamında da Malatyaspor golü buldu. Bordo-mavili oyuncular hakeme uzun süre itiraz etse de Ali Palabıyık, VAR'la yaptığı görüşmenin ardından pozisyonda faul olmadığını belirterek gol kararı verdi.

  1. 12.3.2020
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