Net faulü vermedi
Yeni Malatyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık ev sahibi ekibin attığı golden önce Trabzonsporlu Ndiaye'ye yapılan net faulü es geçti.
Yeni Malatyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık ev sahibi ekibin attığı golden önce Trabzonsporlu Ndiaye'ye yapılan net faulü es geçti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Ndiaye topu önüne aldı. Arkadan gelen Acquah, Trabzonsporlu oyuncuya faul yaparak topu aldı, bu pozisyonun devamında da Malatyaspor golü buldu. Bordo-mavili oyuncular hakeme uzun süre itiraz etse de Ali Palabıyık, VAR'la yaptığı görüşmenin ardından pozisyonda faul olmadığını belirterek gol kararı verdi.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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