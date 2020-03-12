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12 Mart 2020, Perşembe
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'da kendini buldu!

Filip Novak Trabzonspor'da kendini buldu!

'a geldiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan , kariyerinin en verimli günlerini bordo-mavili takımda yaşıyor.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 19. hafta erteleme maçında deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan , ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), (2) ve (1) maçlarında toplam 14 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı.

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, takımında forma giydiği 95 maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 78 maçta 14 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.

  1. 12.03.2020
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