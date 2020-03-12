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12 Mart 2020, Perşembe
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Başkana saldırı

Başkana saldırı

Başkan  ve yönetim kurulu üyeleri, takımı deplasmanında yalnız bırakmadı.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, takımı deplasmanında yalnız bırakmadı. Maç öncesinde takımı otelden uğurlayan Ağaoğlu, futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerinde bulundu. Maçı tribünden takip eden Ağaoğlu'nun aracı, stat çıkışında taşlı saldırıya uğradı. Başkan, kendisine bir şey olmadığını dile getirdi.

  1. 12.3.2020
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