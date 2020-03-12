Başkana saldırı

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, takımı Malatya deplasmanında yalnız bırakmadı. Maç öncesinde takımı otelden uğurlayan Ağaoğlu, futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerinde bulundu. Maçı tribünden takip eden Ağaoğlu'nun aracı, stat çıkışında taşlı saldırıya uğradı. Başkan, kendisine bir şey olmadığını dile getirdi.