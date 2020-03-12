Başkana saldırı
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, takımı Malatya deplasmanında yalnız bırakmadı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, takımı Malatya deplasmanında yalnız bırakmadı. Maç öncesinde takımı otelden uğurlayan Ağaoğlu, futbolcular ve teknik heyete başarı dileklerinde bulundu. Maçı tribünden takip eden Ağaoğlu'nun aracı, stat çıkışında taşlı saldırıya uğradı. Başkan, kendisine bir şey olmadığını dile getirdi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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