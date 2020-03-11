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11 Mart 2020, Çarşamba
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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI

’de , liderlik koltuğuna oturmak için deplasmanında önemli bir maça çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden Trabzonspor’un artık puan kaybına tahammülü yok. Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'de şampiyonluk yarışı alev aldı. , Yeni Malatya karşısında belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Fırtına galip gelerek zirveye yerleşmek, Yeni Malatya da üç puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Elazığ'da yaşanan ve tüm ülkemizi derinden sarsan spor müsabakalarını da etkilemiş, Malatya ve çevre illerdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Bu acı olay -Trabzonspor maçının ertelenmesine de sebep olmuştu.

CANLI

11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç öncesi statta alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Görevliler karşılaşma öncesinde stat ve çevresini dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem aldılar.

Öte yandan maç öncesi seremonisinde iki takım futbolcuları el sıkışmadı. Her iki takımın futbolcuları, personelleri ve karşılaşmanın tüm hakemleri koronavirüs sebebiyle maç öncesi ellerini dezenfekte etti.

Koronavirüs sebebiyle Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 20:30
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