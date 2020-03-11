Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig’de Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturmak için Yeni Malatyaspor deplasmanında önemli bir maça çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden Trabzonspor’un artık puan kaybına tahammülü yok. Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı. Trabzonspor, Yeni Malatya karşısında belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Fırtına galip gelerek zirveye yerleşmek, Yeni Malatya da üç puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Elazığ'da yaşanan ve tüm ülkemizi derinden sarsan deprem spor müsabakalarını da etkilemiş, Malatya ve çevre illerdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Bu acı olay Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine de sebep olmuştu.
CANLI
11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç öncesi statta alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Görevliler karşılaşma öncesinde stat ve çevresini dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem aldılar.
Öte yandan maç öncesi seremonisinde iki takım futbolcuları el sıkışmadı. Her iki takımın futbolcuları, personelleri ve karşılaşmanın tüm hakemleri koronavirüs sebebiyle maç öncesi ellerini dezenfekte etti.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 20:30
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Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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