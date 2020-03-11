Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı. Trabzonspor, Yeni Malatya karşısında belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Fırtına galip gelerek zirveye yerleşmek, Yeni Malatya da üç puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Elazığ'da yaşanan ve tüm ülkemizi derinden sarsan deprem spor müsabakalarını da etkilemiş, Malatya ve çevre illerdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Bu acı olay Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine de sebep olmuştu.

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11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç öncesi statta alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Görevliler karşılaşma öncesinde stat ve çevresini dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem aldılar.

Öte yandan maç öncesi seremonisinde iki takım futbolcuları el sıkışmadı. Her iki takımın futbolcuları, personelleri ve karşılaşmanın tüm hakemleri koronavirüs sebebiyle maç öncesi ellerini dezenfekte etti.