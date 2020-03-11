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11 Mart 2020, Çarşamba
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Trabzon'un Malatya 11'i belli oldu! Çimşir'den sürpriz

Trabzon'un Malatya 11'i belli oldu! Çimşir'den sürpriz

’de , lider koltuğuna oturmak için önemli bir maça çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden Trabzonspor’un artık puan kaybına tahammülü yok. Liderlik yarışında Sivasspor, Galatasaray ve Başakşehir gibi formda takımlarla kıyasıya rekabet eden Trabzonspor'un kritik maçı 11'i belli oldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir kadroda sürpriz tercihler yaptı. İşte detaylar...

'de şampiyonluk yarışı alev aldı. , belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Fırtına, mutlak galibiyet peşinde. Yıldız oyuncularıyla Süper Lig'de göze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'un karşısındaki en büyük kozu olacak. Süper Lig'in 25. haftasında 24. maçına çıkan ve Gaziantep FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında olacak.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR ERTELENEN MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Elazığ'da yaşanan ve tüm ülkemizi derinden sarsan spor müsabakalarını da etkilemiş, Malatya ve çevre illerdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Bu acı olay Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine de sebep olmuştu. 27 Ocak'ta oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart saat 20:00'a ertelendi. Karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR CANLI HANGİ KANALDA?

27 Ocak'ta oynanması beklenen ancak deprem sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını canlı izlemek için birçok arama yapılıyor. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını bu akşam saat 20:00'da Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

KORONAVİRÜSE KARŞI STAT DEZENFEKTE EDİLDİ

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç öncesi sratta alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Görevliler karşılaşma öncesinde stat ve çevresini dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem aldılar.

Koronavirüs sebebiyle Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 19:35
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